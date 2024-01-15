ALTIN YÜKSELİYOR: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

ALTIN YÜKSELİYOR: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 15 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 15 Ocak Pazartesi günüyükselişini sürdürüyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak alış - satış tablosu...