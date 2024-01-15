Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak tablosu
Altın fiyatları 15 Ocak Pazartesi gününe yükselişle başladı. Çeyrek ve gram altın fiyatları yaşanan yükselişle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 2 bin lira sınırındaki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 15 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 15 Ocak Pazartesi günüyükselişini sürdürüyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak alış - satış tablosu...
15 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.987,77
1.988,05
ALTIN/ONS FİYATI
2.054,27
2.054,62
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.180,44
3.250,47
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.721,74
12.962,10
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.340,99
6.500,93
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.721,74
12.962,10
ATA ALTIN FİYATI
13.559,24
13.896,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,36
1.467,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.865,78
1.970,49