ALTIN FİYATLARI 19 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 484 lira, çeyrek altın ise 2 bin 426 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel ve canlı çeyrek altın fiyatları...

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