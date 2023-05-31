ALTIN FİYATLARI 31 Mayıs Çarşamba gününe dolar TL kurundaki yukarındaki seyrin de etkisiyle güne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki bin 300 çeyrek altın ise 2 bin 125 lira üzerinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 31 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları...

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