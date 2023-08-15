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        Haberler Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Son dakika 15 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın fiyatları bin 660 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 08:15
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        1

        Altın fiyatları 15 Ağustos Salı gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları bin 660 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.658,32

        1.658,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.906,95

        1.907,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.653,32

        2.711,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.613,27

        10.813,91

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.290,05

        5.423,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.613,27

        10.813,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.288,57

        11.570,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.552,88

        1.645,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        946,85

        1.127,43

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