Altın fiyatları yükseliyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Ekim alış - satış tablosu
Altın fiyatları 19 Ekim alış - satış tablosu günün ilk ışıklarıyla birlikte altın alacaklar ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR... Altın fiyatları 19 Ekim Perşembe yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 19 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.752,85
1.753,12
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.947,00
1.948,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.804,56
2.866,36
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.218,26
11.430,36
YARIM ALTIN FİYATI
5.591,60
5.732,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.218,26
11.430,36
ATA ALTIN FİYATI
12.100,42
12.407,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.010,23
1.206,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.655,87
1.761,06