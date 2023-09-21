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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİYOR| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarına son durum

        Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe yani bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları bugün yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 21 Eylül alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:57
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        1

        ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL... Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe günü özellikle Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor.. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 21 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.670,04

        1.670,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.926,82

        1.927,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.671,75

        2.730,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.688,28

        10.890,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.327,44

        5.461,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.688,28

        10.890,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.212,40

        11.509,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.543,09

        1.634,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        940,68

        1.119,61

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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