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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YÜKSELİYOR | Son dakika: Gram altın fiyatları 2 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin lirayı geçti! Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 2 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Gram altın 2 bin lira sınırını aşarken çeyrek altın ise 3 bin lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 2 Şubat canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 08:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:25
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        1

        Altın fiyatları 2 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin liranın üzerini görürken çeyrek altın ise 3 bin 300 lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu...

        2

        2 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?

        2.011,69

        2.011,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.054,57

        2.054,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.218,70

        3.289,51

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.874,80

        13.117,80

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.417,28

        6.579,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.874,80

        13.117,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.520,69

        13.863,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.092,69

        1.478,80

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.871,10

        1.986,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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