ALTIN FİYATLARI 13 Haziran Salı yani haftanın ikinci iş günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte gram altın bin 500 lira çeyrek altın ise 2 bin 450 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları alış satış tablosu...

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