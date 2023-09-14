Altın yeni güne hareketli başladı! 14 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Eylül Perşembe gününe zirvedeki yerini koruyarak başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Eylül tablosu...
ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL... Altın fiyatları 14 Eylül Salı gününe değer artışıyla başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 14 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.654,36
1.654,58
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.910,01
1.910,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.646,97
2.705,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.587,87
10.787,86
YARIM ALTIN FİYATI
5.277,39
5.410,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.587,87
10.787,86
ATA ALTIN FİYATI
11.226,37
11.509,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.537,54
1.633,52