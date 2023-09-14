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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ZİRVEDE| Son dakika: Altın yeni güne hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın yeni güne hareketli başladı! 14 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 14 Eylül Perşembe gününe zirvedeki yerini koruyarak başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Eylül tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 08:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:06
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        1

        ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL... Altın fiyatları 14 Eylül Salı gününe değer artışıyla başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 14 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.654,36

        1.654,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.910,01

        1.910,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.646,97

        2.705,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.587,87

        10.787,86

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.277,39

        5.410,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.587,87

        10.787,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.226,37

        11.509,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.537,54

        1.633,52

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        937,41

        1.119,40

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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