Altın fiyatlarına yükseliş sürüyor: Gram altın bin 700 lirayı aştı!
Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Uzun süredir bin 700 liranın altındaki seyrini sürdüren gram altın fiyatları bugün bin 700 lira üzerini gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın alış - satış fiyatları...
Altın fiyatları hafta başından beri yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdüryor. Gram altın fiyatları uzun süre sonra yeniden bin 700 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılan güncel altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.696,04
1.701,40
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.944,18
1.944,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,23
2.727,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.672,93
10.874,73
YARIM ALTIN FİYATI
5.319,79
5.454,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.672,93
10.874,73
ATA ALTIN FİYATI
11.206,12
11.485,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
939,78
1.117,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.541,40
1.631,33