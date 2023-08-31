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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ZİRVEDE! Son dakika: Gram altın bin 700 liranın üzerini gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış rakamları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarına yükseliş sürüyor: Gram altın bin 700 lirayı aştı!

        Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Uzun süredir bin 700 liranın altındaki seyrini sürdüren gram altın fiyatları bugün bin 700 lira üzerini gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın alış - satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:31
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        1

        Altın fiyatları hafta başından beri yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdüryor. Gram altın fiyatları uzun süre sonra yeniden bin 700 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılan güncel altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.696,04

        1.701,40

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        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.944,18

        1.944,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.668,23

        2.727,02

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.672,93

        10.874,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.319,79

        5.454,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.672,93

        10.874,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.206,12

        11.485,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        939,78

        1.117,91

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.541,40

        1.631,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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