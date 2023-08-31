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Altın fiyatları hafta başından beri yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdüryor. Gram altın fiyatları uzun süre sonra yeniden bin 700 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılan güncel altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış tablosu...