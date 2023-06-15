ALTIN FİYATLARI 15 Haziran Perşembe günü yatay yönde seyrediyor. Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte hafta başı bin 500 lira sınırına kadar yükselen gram altın geçtiğimiz gün bin 475 lira seviyelerine çekildi. Çeyrek altın ise 2 bin 410 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

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