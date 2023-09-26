Altın zirveyi koruyor! Son dakika 26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

Altın zirveyi koruyor! Son dakika 26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL... Altın fiyatları 26 Eylül Salı yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 674 lira, çeyrek altın ise 2 bin 740 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...