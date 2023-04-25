ALTIN FİYATLARI 25 Nisan Salı yani haftanın ikinci gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftayı düşüşle kapatan gram altın uzun süre sonra bin 250 lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 25 Nisan çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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