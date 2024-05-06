Altınay Savunma halka arz tarihleri 2024: Altınay Savunma halka arzı ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
SPK tarafından Altınay Savunma halka arz tarihleri duyuruldu. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı ALTNY bist kodlu halka arz eşit dağıtım yönetimin kullanırken, toplam 32 TL halka arz fiyatına sahip görülüyor. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL. Peki Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Altınay Savunma halka arz hisse kodu, fiyatı ve lot dağıtımı
Altınay Savunma halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve talep toplama işlemine yatırım yapan vatandaşlar, " Altınay Savunma ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Altınay Savunma bireysele eşit dağılımla talep toplayacak. Peki, Altınay Savunma halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, konu hakkında ayrıntılar
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Altınay Savunma Teknoloji'nin halka arz tarihleri 8-9-20 Mayıs. Şirket 32,00 TL'ye talep toplayacak. Talep toplama aşaması ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (BORSA KODU) NE OLACAK?
Altınay Savunma Teknolojileri hissesinin sembolü “ALTNY” olarak belirlendi.
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Altınay Savunma halka arz hisse fiyatı 32,00 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
ALTINAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL.
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
Altınay Savunma şirketi bireysele eşit dağıtımla talep toplayacak.
ALTINAY SAVUNMA HAKKINDA
2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.
Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 180’den fazla çalışan bulunmaktadır.
Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 43.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.
Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.