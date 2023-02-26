ALTIN FİYATLARI 26 Şubat Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın haftayı kademeli olarak düşüşle kapattı. Gram altın uzun süre sonra bin 100 liranın altını gördü Çeyrek altın ise bin 800 lira sınırında seyrediyor. Peki, 26 Şubat Paszar günü gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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