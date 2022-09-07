Altın yatırımcısı 'acıyı' tattı 0:00 / 0:00

Dünyada pek çok belirsizlik varlığını sürdürürken geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın pek çokların beklentilerinin aksine yatırımcısının yüzünü güldürmüyor.

Altının ons fiyatı sabaha karşı 1.693 dolara kadar gerilemesinin ardından piyasa açılışında 1.696 dolarla 1.700 doların altındaki seyrini sürdürdü. Ons fiyatında sabah itibarıyla günlük yüzde 0.3 düşüş yaşandı.

Son 1 aya bakıldığında ise ons fiyatındaki düşüş yüzde buldu. 12 Ağustos'ta ons fiyatı 1.804 dolara kadar yükselmişti. Ancak söz konusu tarihte Fed yetkililerinden piyasaya sözlü yönlendirmeler gelmeye başladı ve 21 Eylül'deki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı güçlü bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

'ACI VERECEK' DEMİŞTİ

26 Ağustos'ta ise Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole toplantısında üst üste 4 faiz artırımına gidilmesine rağmen henüz durma vaktinin gelmediğini belirterek "Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken, bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur" dedi. Piyasalar tarafından 'şahin' bulunan bu açıklamalar ABD Hazine tahvili getirilerinde yükselişe yol açtı.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 1 ay önce yüzde 2.81 iken bugün itibarıyla yüzde 3.35'e çıktı. İki yıllık tahvilin faizi ise geçen hafta yüzde 3.55 ile 15 yılın zirvesine çıkarken bu hafta yüzde 3.50'nin üzerindeki seyrini devam ettirdi.

Sabit getirilerdeki yükseliş altında düşüşe yol açarken dün ABD'de beklenenden olumlu gelen ekonomik veriler ons fiyatının 1.700 doların altına inmesine katkıda bulundu.

ABD'de dün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin, ağustosta aylık bazda 0.2 puanlık artışla 56.9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydettiği belirtildi. Beklenti endeksin 55.3'e gerilemesi yönündeydi. Beklenenden olumlu gelen bu veri Fed'in faiz artırımlarında frene basmak için henüz bir nedeni olmadığı şeklinde yorumlandı.

Bunun üzerine doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi kısa bir aranın ardından yeniden 110 seviyesini aştı ve 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ışığında ons fiyatı son 1 ayda yüzde 6 değer kaybetti. Bu süreçte altına yönelik fiyat tahminlerinde de düşüşler oldu. Credit Suisse yılın ikinci yarısı için ortalama ons fiyatı tahminini 1.850 dolardan 1.725 dolara indirdi. Benzer şekilde Goldman Sachs da gelecek 3 ay için daha önce 2.100 dolar olan tahminini 1.850 dolara revize etti.

Gram altın da bugün yüzde 0.5 değer kaybederek 995 liraya geriledi. Ancak son 1 ayda kurda yaşanan yükseliş TL bazında altın fiyatlarındaki gerilemeyi bir nebze kısıtladı. Gram altın 12 Ağustos'ta 1.037 lirayı görmüştü. Gram altın yaklaşık 1 ayda yatırımcısına yüzde 4 kaybettirdi.

YARIN GÖZLER ECB'DE

Tabii küresel olarak artan enflasyonla mücadele etmek için sadece Fed değil diğer büyük ekonomiler de faiz artırımına gitmeyi tercih ediyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile rekor seviyeye çıkmasıyla ECB'den yarın 75 baz puanlık artırım gelmesini bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse ECB tarihinde ilk kez bu seviyede bir artırım kararı almış olacak.

Dolayısıyla Rusya Kuzey Akım'dan Avrupa'ya doğal gaz akışını keserek potansiyel bir enerji krizi yaratsa da ECB'den beklenen sıkılaşma adımları yatırımcının 'güvenli limana' sığınma talebini dizginledi.