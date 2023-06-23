ALTIN FİYATLARI 23 Haziran Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta başından bari yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları geçtiğimiz günkü faiz kararı sonrası rekor kırdı. Gram altın bin 500 lirayı geçerken çeyrek altın ise 2 bin 500 lirayı geçti. İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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