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        Haberler Ekonomi Altın Altında güncel durum: 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Çeyrek altın 3.140 TL oldu! Altın fiyatlarında son durum nedir?

        Yılın son birkaç gününü yaşarken altın fiyatları hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları 2023 yılı içerisinde ciddi bir artış gösterdi; özellikle çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı ve an itibarıyla 3.140 TL'ye dayandı. İşte, 29 Aralık Cuma altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:15
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        1

        29 Aralık Cuma altın fiyatları... Altın alacak birçok vatandaş güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün gram altın 1.962 TL'den alıcı bulurken, altın/ons 2.069 TL'den; çeyrek altın ise 3.140 TL'den günü açtı. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.962,31

        1.962,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.069,36

        2.069,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.140,23

        3.209,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.561,93

        12.796,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.260,85

        6.418,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.559,69

        12.799,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.326,69

        13.664,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.067,04

        1.447,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.829,45

        1.940,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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