Çeyrek altın 3.140 TL oldu! Altın fiyatlarında son durum nedir?
Yılın son birkaç gününü yaşarken altın fiyatları hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları 2023 yılı içerisinde ciddi bir artış gösterdi; özellikle çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı ve an itibarıyla 3.140 TL'ye dayandı. İşte, 29 Aralık Cuma altın fiyatlarında son durum...
29 Aralık Cuma altın fiyatları... Altın alacak birçok vatandaş güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün gram altın 1.962 TL'den alıcı bulurken, altın/ons 2.069 TL'den; çeyrek altın ise 3.140 TL'den günü açtı. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.962,31
1.962,87
ALTIN/ONS FİYATI
2.069,36
2.069,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.140,23
3.209,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.561,93
12.796,97
YARIM ALTIN FİYATI
6.260,85
6.418,64
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.559,69
12.799,26
ATA ALTIN FİYATI
13.326,69
13.664,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,04
1.447,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.829,45
1.940,37