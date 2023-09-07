Altın güne hareketli başladı! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor!
Altın fiyatları güne hareketli başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte güncel rakamları merak edip araştırmaya başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL... Altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın bugün güne değer artışıyla başladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Eylül Çarşamba günü altın alış satış fiyatları tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.653,90
1.654,09
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.919,76
1.920,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.646,23
2.704,43
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.584,93
10.784,64
YARIM ALTIN FİYATI
5.275,93
5.408,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.584,93
10.784,64
ATA ALTIN FİYATI
11.196,81
11.481,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.535,53
1.633,62