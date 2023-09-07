ALTINDA HAREKETLİ GÜN| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor! 7 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

ALTINDA HAREKETLİ GÜN| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor! 7 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL... Altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın bugün güne değer artışıyla başladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Eylül Çarşamba günü altın alış satış fiyatları tablosu...