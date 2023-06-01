ALTIN FİYATLARI 1 Haziran Perşembe gününde yatay seyrini koruyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 300 çeyrek altın ise 2 bin 140 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Haziran son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları...

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