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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA REKOR SÜRÜYOR! Son dakika canlı 31 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları| Canlı altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Son dakika canlı 31 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 31 Ekim Salı günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 31 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:37
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        1

        ALTIN FİYATLARI 31 EKİM... Altın fiyatları 31 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 31 Ekim canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.816,84

        1.817,11

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.996,46

        1.996,74

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.906,88

        2.970,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.627,51

        11.847,43

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.795,84

        5.942,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.627,51

        11.847,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.177,52

        12.480,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.022,23

        1.213,09

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.675,37

        1.770,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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