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        Haberler Ekonomi Altın Altında son durum | 27 Aralık Çarşamba 2023 bugün anlık altın fiyatları tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yatay seyrini koruyor! İşte 27 Aralık Çarşamba altın fiyatları

        Anlık olarak dalgalanan altın piyasasında rakamlar hızla değişebiliyor. Bugün gram altın 1.943 TL'den, çeyrek altın ise 3.109 TL'den alıcı buldu. İşte, anlık altın tablosu ile 27 Aralık Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:30
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        1

        27 Aralık Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları bu hafta yatay seyrini koruyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında ufak değişiklikler dışında herhangi bir yükselme yaşanmadı. Bugün gram altın 1.943 TL'den, çeyrek altın ise 3.109 TL'den alıcı buldu. İşte, 27 Aralık Çarşamba 2023 altın fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.943,34

        1.942,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.064,63

        2.065,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.109,13

        3.173,40

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.429,72

        12.650,60

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.186,58

        6.342,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.415,84

        12.650,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.239,09

        13.568,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.062,13

        1.444,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.821,38

        1.935,40

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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