Altın yeniden yükselişte! Son dakika 11 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hafta başından beri aşağı yönlü seyreden çeyrek ve gram altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba yani bugün yeniden fiyatların yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.667,62
1.667,91
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.870,22
1.870,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,19
2.727,03
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.672,73
10.874,76
YARIM ALTIN FİYATI
5.319,45
5.453,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.672,73
10.874,76
ATA ALTIN FİYATI
11.519,36
11.806,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
966,68
1.149,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.584,71
1.676,34