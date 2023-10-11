ALTINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI! Son dakika 11 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

ALTINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI! Son dakika 11 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba yani bugün yeniden fiyatların yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...