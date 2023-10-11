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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI! Son dakika 11 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın yeniden yükselişte! Son dakika 11 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hafta başından beri aşağı yönlü seyreden çeyrek ve gram altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:22
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        1

        ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba yani bugün yeniden fiyatların yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.667,62

        1.667,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.870,22

        1.870,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.668,19

        2.727,03

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.672,73

        10.874,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.319,45

        5.453,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.672,73

        10.874,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.519,36

        11.806,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        966,68

        1.149,00

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.584,71

        1.676,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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