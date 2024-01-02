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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş! Canlı altın fiyatları ile 2 Ocak Salı 2024 çeyrek altın, gram altın ve altın/ons ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş! İşte 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları

        Yeni yıla girmemizle beraber altın piyasası da hareketlendi. Altın haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın 3 bin TL'yi geçerken, gram altın da 2 bin TL sınırına ulaşmak üzere. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 07:40
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        1

        2 Ocak altın fiyatları... Yeni yılın ikinci gününde altın haftaya yükselişle başladı. Buna göre; gram altın 1.969 TL'den, çeyrek altın ise 3.153 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, fiyatları anlık olarak takip edebileceğiniz canlı altın tablosu ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.969,75

        1.970,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.069,57

        2.069,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.153,08

        3.224,63

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.620,40

        12.849,47

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.278,51

        6.436,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.612,12

        12.850,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.444,29

        13.778,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.076,44

        1.462,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.844,72

        1.962,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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