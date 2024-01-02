Altında yükseliş! İşte 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları
Yeni yıla girmemizle beraber altın piyasası da hareketlendi. Altın haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın 3 bin TL'yi geçerken, gram altın da 2 bin TL sınırına ulaşmak üzere. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...
2 Ocak altın fiyatları... Yeni yılın ikinci gününde altın haftaya yükselişle başladı. Buna göre; gram altın 1.969 TL'den, çeyrek altın ise 3.153 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, fiyatları anlık olarak takip edebileceğiniz canlı altın tablosu ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.969,75
1.970,09
ALTIN/ONS FİYATI
2.069,57
2.069,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.153,08
3.224,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.620,40
12.849,47
YARIM ALTIN FİYATI
6.278,51
6.436,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.612,12
12.850,46
ATA ALTIN FİYATI
13.444,29
13.778,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.076,44
1.462,53
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.844,72
1.962,55