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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş sürüyor: Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan yükseliş, öğleden sonra da devam ediyor. Bugün gram altın 1900 TL'yi geçerken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:38
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        1

        2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları... Altın yeni yıla yükselişle başladı. Öğleden sonra gram altın 1900 TL'yi geçti. Çeyrek altın ise 3.171 TL'den seyrediyor. İşte, canlı ve anlık olarak ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.983,00

        1.982,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.076,64

        2.076,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.171,48

        3.241,42

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.685,93

        12.927,95

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.323,14

        6.482,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.688,37

        12.927,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.542,43

        13.879,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,60

        1.466,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.862,94

        1.968,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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