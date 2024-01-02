Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları
Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan yükseliş, öğleden sonra da devam ediyor. Bugün gram altın 1900 TL'yi geçerken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...
2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları... Altın yeni yıla yükselişle başladı. Öğleden sonra gram altın 1900 TL'yi geçti. Çeyrek altın ise 3.171 TL'den seyrediyor. İşte, canlı ve anlık olarak ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.983,00
1.982,28
ALTIN/ONS FİYATI
2.076,64
2.076,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.171,48
3.241,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.685,93
12.927,95
YARIM ALTIN FİYATI
6.323,14
6.482,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.688,37
12.927,96
ATA ALTIN FİYATI
13.542,43
13.879,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,60
1.466,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.862,94
1.968,04