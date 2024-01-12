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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR| Son dakika güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı 12 Ocak 2024 Cuma alış - satış rakamları - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! 12 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 12 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:31
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        1

        ALTIN FİYATLARI 12 OCAK CUMA... Altın fiyatları 12 Ocak Cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        12 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.968,75

        1.969,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.033,79

        2.034,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.150,00

        3.219,42

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.600,01

        12.838,28

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.280,32

        6.438,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.600,01

        12.838,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.502,75

        13.844,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.089,90

        1.478,94

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.866,59

        1.986,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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