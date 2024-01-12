Altın haftayı yükselişle kapatıyor! 12 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 12 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 12 OCAK CUMA... Altın fiyatları 12 Ocak Cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...
12 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.968,75
1.969,06
ALTIN/ONS FİYATI
2.033,79
2.034,07
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.150,00
3.219,42
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.600,01
12.838,28
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.280,32
6.438,83
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.600,01
12.838,28
ATA ALTIN FİYATI
13.502,75
13.844,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,90
1.478,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.866,59
1.986,53