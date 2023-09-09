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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA ZİRVEYİ KORUYOR| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! 9 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın hafta sonu zirveyi koruyor! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları 9 Eylül Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hafta başından beri yukarı yönlü seyrini muhafaza eden altın fiyatları hafta sonu da zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 07:47 Güncelleme: 09.09.2023 - 07:47
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        1

        ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL... Altın fiyatları 9 Eylül Cumartesi günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim hafta başında seyreden altın fiyatları hafta sonu da yükseliş trendini devam ettiriyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 9 Eylül Cumartesi günü altın alış satış fiyatları tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.655,33

        1.655,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.918,80

        1.919,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.648,52

        2.707,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.594,10

        10.796,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.280,50

        5.414,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.594,10

        10.796,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.248,08

        11.534,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.537,38

        1.636,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        937,31

        1.121,33

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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