Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde
ABONE OL

Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yatay seyir ile başladı. 1,130 lira seviyesinde işlem gören gram altın, Cuma günü değer kazanmış ve günü yüzde 0,31 artışla 1,130 liradan tamamlamıştı

Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde
AA

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.130 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.130 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.510 liradan satılıyor.

ONS FİYAT

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1.864 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.864 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faizleri yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkarabileceği beklentilerinin güçlendiğini aktaran analistler, gelecek ayki toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, ancak 50 baz puanlık artırım beklentilerinin de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALTIN DÜŞÜŞTE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Şubat alış - satış fiyatları
ALTIN Altın haftaya değer kaybıyla başladı
CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika 11 Şubat 2023 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? Altın alış - satış tablosu canlı!
ALTIN Altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI CANLI 5 Şubat 2023: Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatı
ALTIN Altın fiyatlarında son durum!
CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika 6 Şubat 2023 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? Altın alış - satış tablosu canlı!
ALTIN İşte güncel altın fiyatları!
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI son dakika: 4 Şubat 2023 Cuma Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatı
ALTIN Altın fiyatlarında son durum!
ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika 3 Şubat 2023 Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişte! Güncel altın fiyatları alış - satış rakamları
ALTIN Altın fiyatları yükselişte
Gram altında yükseliş
ALTIN Gram altında yükseliş
Altın fiyatları CANLI | Son dakika 2 Şubat 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Bugün güncel altın fiyatları kuru
ALTIN Altın alacaklar dikkat! İşte canlı fiyatlar
ALTIN FİYATLARI son dakika: 2 Şubat 2023 Perşembe canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün güncel anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları anlık alış - satış rakamları linki
ALTIN Altın fiyatlarında düşüş ivmesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.