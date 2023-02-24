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Haberler Altın
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Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor 

 Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.107 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.105 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1.107 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.824 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.823 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını ve buna paralel altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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