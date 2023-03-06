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Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor 

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,04 artışla 1.127 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın açılışında sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,02 artışla haftayı 1.855 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.856 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.860 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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