Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor

AA

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 553 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 548,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 552,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 907 lira, Cumhuriyet altını da 3.700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.774 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakması ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını, bunun da altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve OPEC+ toplantısından çıkacak sonuçların yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.