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Altının gram fiyatı 866 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 922 lirayı gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 856,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı 866 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 866 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 922 lirayı gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 856,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyarak saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 866 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.425 lira, Cumhuriyet altını da 5.822 liradan satılıyor.

Dün 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek günü 1.898 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,9 artışla 1.915 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya dün başlattığı askeri harekatın yansımaları izlenmeye devam edilirken, Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı ve emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor.

Analistler, Ukrayna'dan gelen haberlerin piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceğini belirterek, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının da takip edildiğini söyledi.

Enerji ve emtia fiyatlarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını aktaran analistler, bu kapsamda bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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