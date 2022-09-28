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Altının gram fiyatı 963 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 963 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 963 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 966 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 963 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.580 lira, Cumhuriyet altını da 6.450 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,4 artışla 1.629 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün 1.615 dolar ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 1.620 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans'ın, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini vurguladığını anımsatan analistler, tahvil ve döviz piyasalarındaki seyrin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün de merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.640 ve 1660 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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