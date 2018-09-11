Altın fiyatları tekrar yükselişte. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 248,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını da 1.663 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.195,6 dolardan işlem görüyor.

ALTIN UZMANI HANGİ YORUMU YAPTI?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de veri akışının sakin olmasının etkisiyle altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin devamı için 1.197 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini bildiren Memiş, "ABD-İran arasındaki gerilim ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Diğer yandan İdlib, İran ve Irak gerginliği bölgede tansiyonun artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risklerin yükseldiğini, dolayısıyla güvenilir liman olarak altına talebin artabileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.193 doların destek, 1.203 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, "TCMB’nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ANADOLU AJANSI'NDAN GELEN SON ALTIN FİYATLARI

-GRAM ALTIN FİYATI

248,14 alınıp,

248,46 satılıyor.



-SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

248,88 alınıp,

248,93 satılıyor.



-ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.194,19

1.194,39



-ÇEYREK ALTIN FİYATI

397,02

406,23



-CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.635,00

1.655,00



-YARIM ALTIN FİYATI

791,55

812,46



-ZİYNET ALTINI FİYATI

1.588,07

1.619,95



-ATA ALTIN FİYATI

1.637,70

1.679,58



-14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

141,44

141,62



-18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

181,14

181,37



-22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

226,30

226,59



-İKİBUÇUK ALTIN FİYATI

3.970,18

4.034,96



-BEŞLİ ALTIN FİYATI

7.915,54

8.074,89



-GREMSE ALTIN FİYATI

3.970,18

4.062,29

ALTIN NEDİR, NASIL ÜRETİLİR?

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.



Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.



Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın ayarı ne demektir?



Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6ü saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.



%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.

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