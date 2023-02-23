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Haberler Altın Altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya geriledi 
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 138 bin liraya geriledi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya geriledi 
AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 100 bin lira, en yüksek 1 milyon 140 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalarak 1 milyon 138 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 997 milyon 208 bin 496,89 lira, işlem miktarı ise 5.396,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 45 milyon 525 bin 866,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.144.500,00 1.825,00
En Düşük 1.100.000,00 1.808,00
En Yüksek 1.140.900,00 1.856,00
Kapanış 1.138.000,00 1.839,95
Ağırlıklı Ortalama 1.116.831,47 1.830,89
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.997.208.496,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.396,56

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