AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 116 bin lira, en yüksek 1 milyon 154 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artarak 1 milyon 146 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 880 milyon 53 bin 157,50 lira, işlem miktarı ise 6.110,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 918 milyon 524 bin 888,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.143.000,00 1.832,00 En Düşük 1.116.000,00 1.834,00 En Yüksek 1.154.700,00 1.865,20 Kapanış 1.146.000,00 1.860,70 Ağırlıklı Ortalama 1.146.227,46 1.850,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.880.053.157,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.110,12 Toplam İşlem Adedi 162