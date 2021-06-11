Altının kilogramı 509 bin liraya geriledi

AA

Altın piyasasında, en düşük 504 bin 500 lirayı, en yüksek ise 516 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 509 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 324 milyon 1.892,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,7 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 milyon 381 bin 461,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Ziraat Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: