Altınkılıç Gıda talep toplama işlemleri 30 Mayıs tarihi itibarıyla sona erdi. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirket, toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınkılıç Gıda kaç lot verdi, ALKLC ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...