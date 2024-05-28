Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz kapsamında talep toplamaya başlıyor. “ALKLC” BIST koduyla işlem görecek Altınkılıç Gıda şirketinin halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Altınkılıç Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz ne zaman?" İşte Altınkılıç Gıda talep toplama tarihleri...