Altınlarla dolu havuzda keyif yapıyordu! Nevra Bilem hakkında bomba iddia!
Kara para akladıkları öne sürülen Dilan Polat ve eşi Engin Polat çeşitli suçlamalarla gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklandı. Cezaevine gönderilen Polat ailesinin ardından birçok fenomen mercek altına alındı. Polat'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Nevra Bilem hakkında da "dolandırıcılık" iddiaları gündeme geldi!
Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme Nevra Bilem ve eşi geldi. Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem olmuştu.
Vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Polat ailesinin ardından gözler sosyal medyada servetleriyle şov yapan fenomenlere çevrildi.
Birçok kişinin SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi adlı programdan tanıdığı Nevra Bilem de mercek altına alınan fenomen isimlerden biri oldu. Özellikle canı altın çektiğinde kocasının külçe altınlar getirmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dilan Polat’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Nevra Bilem hakkında, Show Tv'nin haberine göre 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok sayıda kişiyi dolandırdığı, bu yüzden de hakkında suç duyuruları olduğu ileri sürüldü.
Bilem tarafından dolandırıldığını söyleyen mağdur kadın, "Bir gün gene hikayesini gördüm. 'Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz' yazıyordu. Ben de şansımı denemek istedim ve butona bastım. 15 gün sonra aradığımızda olayın içinde bedava tatilin olmadığını ve devre mülk satmak istediklerini gördük. Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.
Fenomen Nevra Bilem tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişiler soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu.