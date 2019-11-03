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HaberlerFutbol

Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Altınordu

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Elmas, Murat Şener

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 56 Ersel Aslıyüksek),Muhammed Mert (Dk. 71 Berkay Samancı),Anıl Koç, Yasin Ozan (Dk. 82 Burak İnce)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Etoga, Muhsin Yıldırım, Eslem Öztürk, Ali Eytemur, Cajic (Dk. 67 Ali Dere),Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 43 Muhammed Enes Durmuş),Diouf (Dk. 90+5 Allahyar Sayyadmanesh)

Goller: Dk. 59 Anıl Koç (Altınordu),Dk. 67 Diouf (İstanbulspor)

Sarıkartlar: Dk. 1 Cajic, Dk. 74 Oğuzhan Berber (İstanbulspor),Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 58 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Okan Derici (Altınordu)

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