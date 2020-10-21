Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAltınordu
ABONE OL

Altınordu: 2 - Altay: 1 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altay'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yanı sıra 8 futbolcu da müsabakada görev yapamadı. Altınordu'nun analiz antrenörü Volkan Çırak 85. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı

Altınordu: 2 - Altay: 1 MAÇ SONUCU

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Yusuf Bozdoğan, Sezgin Çınar

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Metehan Mimaroğlu),Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 64 Enis Destan),Muhammed Mert (Dk. 56 Muzaffer Kocaer),Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Oğuzhan Akgün)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic (Dk. 90+1 Çağlar Birinci),İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Kazımcan Karataş),Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Eren Erdoğan),Erhan Çelenk, William (Dk. 46 Gnanduillet),Paixao

Goller: Dk. 7 Paixao (Altay),Dk. 9 ve 44 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Alper Tursun, Dk. 64 Ufuk Budak (Altınordu)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayern Münih - Atletico Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? İşte maçın ilk 11'leri ve kadroları
FUTBOLAlmanya'da dev maç! Kadrolar açıklandı
Ajax - Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Maç şifresiz mi? İşte ilk 11'ler ve kadrolar
FUTBOLİlk 11'ler belli oldu!
Son dakika! Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması: Henüz anlaşamadık!
FUTBOLÖzdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması: Henüz ...
Mesut Özil'e bir şok daha! Haberler
FUTBOLMesut'a bir şok daha!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
FUTBOLFenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
İbrahim Yıldız: Devler Ligi hatayı affetmez! HABERLER
FUTBOL"Devler Ligi hatayı affetmez"
Fatih Terim en kötü dönemini yaşıyor! Haberler
FUTBOLEn kötü dönemi!
Leipzig Başakşehir maçının yazar yorumladı - Haberler
FUTBOLTesadüf olamaz!
Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı
FUTBOLBarcelona'da 4 imza!
Avrupa Ligi'ni en çok İspanyol teknik direktörler kazandı
FUTBOLEn çok İspanyol hocalar kazandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X