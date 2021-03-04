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Altınordu Belediyesinden 15 milyon liralık Kovid-19 destek paketi

Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen toplumun her kesimine toplam 15 milyon liralık destek sağlayacak.

Altınordu Belediyesinden 15 milyon liralık Kovid-19 destek paketi
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, destek paketi, belediyenin mart ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede her bireyin sorumluluğunu taşıdıklarını, bu bilinçle hareket ettiklerini belirterek, "Dün nasıl dezenfekte için vatandaşımızın yanındaydık, bugün de manevi yönlü aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönlü desteklerimizle de hemşerilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Tören, hazırlanan 15 milyon liralık paketinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Merkezi hükümetimizin ve Ordu Büyükşehir Belediyemizin pandemi sürecinde verdiği desteğe ek olarak biz de Altınordu Belediyesi olarak toplumun dezavantajlı kesiminin tamamına yakınına ulaşacak bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde bir nebze de olsa nefes olacak ve dayanışma elimizi, onlarla birlikte atan yüreğimizi hissettirecek nitelikteki destek paketimiz, inşallah şehrimize can suyu verecek, esnafımız başta olmak üzere önemli bir kesime nefes aldıracaktır."

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