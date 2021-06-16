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Altınordu'da Ali Dere imzayı attı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda yine iddialı bir kadro takımla mücadele etmeyi hedefleyen Altınordu, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat Ali Dere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Altınordu'da Ali Dere imzaladı

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu ailesine hoş geldin Ali Dere. A takımımızın yeni transferi Ali Dere, kendisini 2 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imzayı attı. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor 'da profesyonel olan 28 yaşındaki Ali Dere, geçen sezon Play-Off yarı final deneyimi yaşadığı İstanbulspor'la ligde 22, kupada 2 müsabakada görev alıp 1 asist yaptı. Son 4 sezonda İstanbul ekibinde top koşturan tecrübeli futbolcu 1'inci Lig'de 193 karşılaşmada 13 gol atarken, 21 maça çıktığı Süper Lig 'de 2 kez rakip fileleri sarstı. İzmir temsilcisi prensipte anlaştığı Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu'nun da kulübüyle resmen yollarını ayırmasını bekliyor.

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