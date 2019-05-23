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Altınordu'da Hasan Hatipoğlu takımdan ayrılıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan kaptan Hasan Hatipoğlu'nun yeni sezonda takımda kalmasının zor olduğu belirtildi

Hasan Hatipoğlu

Kırmızı-lacivertlilerden yıllık 800 bin TL alan deneyimli stopere geçtiğimiz günlerde Yılport Samsunspor'un 2 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edildi. Ay sonunda serbest kalacak savunma oyuncusunun gelen teklifleri değerlendireceği, yuvadan uçmak üzere olduğu kaydedildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın belirleyeceği kişi başı yıllık ücrette tavan fiyatın 1 milyon TL'yi aşmaması bekleniyor. Yönetim futbolcunun yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Son 1.5 sezonda Altınordu forması giyen Hasan, 2017-18'in devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmişti.

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