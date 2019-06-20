Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi

Altınordu Kulübü, Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün "etik dışı" bir şekilde transfer edildiğini bildirdi

Altınordu

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün Trabzonspor'la sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden etik dışı bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde yasal gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzü yok sayarak yapılan bu davranış, 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir."

Trabzonspor'un, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açtığının ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öz kaynak sisteminin dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez. Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Comolli'den Almanya çıkarması! 20 Haziran Fenerbahçe haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Chicharito teklifinin detayları ortaya çıktı! GS haberleri
FUTBOLİşte Aslan'ın Chicharito teklifi!
İbrahim Yıldız: Türk futbolunun vampirleri!
FUTBOL"Türk futbolunun vampirleri!"
Arjantin, Kupa Amerika'da yine kazanamadı!
FUTBOLArjantin yine kazanamadı
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a 21'lik yıldız geliyor! BJK transfer gündemi
FUTBOLBeşiktaş'a 21'lik yıldız!
Fenerbahçe kombine devir sınırını kaldırdı
FUTBOLKombine devir sınırını kaldırdı
İngiltere ve Japonya tur atladı
FUTBOLİngiltere ve Japonya turladı
Mustafa Cengiz: 16 ayda 3 kupa kaldırdık
FUTBOL"16 ayda 3 kupa kaldırdık"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Forvetin sırrını Albayrak verdi - 19 Haziran transfer gelişmeleri
FUTBOLForvetin sırrını Albayrak verdi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri! Bombalar art arda patlayacak
FUTBOLFenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X