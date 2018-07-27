2018-2019 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki kulübün dostluk içerikli sosyal medya mesajları da dikkat çekiyor. Fenerbahçe bu sezon Berke Özer ve Barış Alıcı'yı Altınordu'dan transfer etmişti. Maç Bornova Belediyesi stadında oynanacak. Peki, Altınordu - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ALTINORDU - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Altınordu arasında iki başkan Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor ve iki takım 27 Temmuz Cuma günü İzmir’de hazırlık maçına çıkıyor. Dostluk karşılaşması, Bornova Belediyesi Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un da izleyeceği maç saat 21:00’de başlayacak. Karşılaşma TRT1 'den yayınlanacak.

ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI

Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu’nun Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesi’nde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahası’nda çıkacak. Fenerbahçe, İzmir’e salı günü öğleden sonra gelecek.



FENERBAHÇE ALTINORDU TESİSLERİNDE İDMAN YAPTI



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, Torbalı-Selçuk arasındaki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde idman yaptı.

Fenerbahçe ile Altınordu arasında oynanacak dostluk maçı için İzmir'e gelen Fenerbahçe, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde antrenmana çıktı. Altınordu ile özel bir karşılaşma yapacak olan sarı lacivertli takım, taktik çalıştı. Bir grup taraftar ise içeriye alınmayınca ise slogan attı. İki takım arasındaki maç ise 27 Temmuz Cuma günü Bornova Belediye Stadı’nda gerçekleştirilecek.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum” dedi."



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