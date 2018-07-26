Yeni sezona formda girmek için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Altınordu ile İzmir'de dostluk maçına çıkacak. Peki, Altınordu - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? İşte ayrıntılar...
ALTINORDU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Altınordu arasında iki başkan Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor ve iki takım 27 Temmuz Cuma günü İzmir’de hazırlık maçına çıkıyor. Dostluk karşılaşması, Bornova Belediyesi Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un da izleyeceği maç saat 21:00’de başlayacak. Karşılaşma TRT1 'den yayınlanacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Bornova Belediye Stadı’ndaki maçın biletleri maraton ve kapalı tribün 75 TL, kale arkaları ise 50 TL’den satılacak. VIP tribün biletleri ise 150 TL’den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribün Fenerbahçe taraftarına ayrılacak.
SEZONLUK KOMBİNEYE BİLET BEDAVA
Altınordu taraftarları 250 TL’den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret ödemeden girebilecek. Biletler, pazartesi günü saat 14:00’ten itibaren satışa sunulacak.
ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI
Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu’nun Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesi’nde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahası’nda çıkacak. Fenerbahçe, İzmir’e salı günü öğleden sonra gelecek.
FENERBAHÇE ALTINORDU TESİSLERİNDE İDMAN YAPTI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, Torbalı-Selçuk arasındaki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde idman yaptı.
Fenerbahçe ile Altınordu arasında oynanacak dostluk maçı için İzmir'e gelen Fenerbahçe, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde antrenmana çıktı. Altınordu ile özel bir karşılaşma yapacak olan sarı lacivertli takım, taktik çalıştı. Bir grup taraftar ise içeriye alınmayınca ise slogan attı. İki takım arasındaki maç ise 27 Temmuz Cuma günü Bornova Belediye Stadı’nda gerçekleştirilecek.
BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR
Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum” dedi."
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