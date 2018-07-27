Altınordu - Fenerbahçe maçı istatistikleri

Hazırlık Kulüpler heyecanı devam ediyor. Altınordu, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Fenerbahçe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Altınordu 3 puanla 995. sırada, Fenerbahçe 5 puanla 625. sırada bulunuyor. Altınordu son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Altınordu galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.60, Fenerbahçe galibiyet oranı 1.25.

Altınordu son haftadaki Fenerbahçe müsabasında 1-2 yenildi.

Fenerbahçe ise Altınordu maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Altınordu, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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